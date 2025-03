A Vibo successo senza precedenti per la Corsa di Miguel: «Con 1500 studenti presenti battuto il record nazionale» – VIDEO

Trionfa lo sport a Vibo Valentia con “La Corsa di Miguel”, gara di atletica nata nel 2000 a Roma nel ricordo di Miguel Benancio Sanchez, giovane podista e poeta finito tra i quasi 30mila desaparecidos vittime della dittatura argentina degli anni ’70. Una corsa, nata da un’idea del giornalista della Gazzetta dello Sport Valerio Piccioni, all’insegna di valori come l’inclusione e la condivisione e un modo per dire che nessuno si è dimenticato del giovane Miguel e del suo sogno di pace.

«È una gioia immensa – ha spiegato Piccioni, presente all’evento vibonese -. Oggi battiamo il record di presenza nazionale per un raggruppamento studentesco della Corsa di Miguel, andremo infatti oltre i 1.274 ragazzi che corsero a Roma 9 anni fa allo Stadio della Farnesina». Oltre 1500 studenti provenienti da scuole di tutta la provincia di Vibo hanno affollato il viale del Parco urbano a Vibo Valentia e contemporaneamente il lungomare di Vibo Marina – dove a coordinare le attività c’era la responsabile settore progetti Ussi Enza Beltrone – per percorre i 1000 metri della Corsa di Miguel.

«La lista dei ringraziamenti è lunghissima: dal Comune a tutte le scuole, fino ai vigili urbani e le forze dell’ordine. Ma soprattutto questa atmosfera, questo momento, questa gioia che ci dà poter parlare di un fatto così tragico come la scomparsa di Miguel però con il sorriso, con questa grande voglia di futuro e di sport. Perché lo sport è davvero di tutti, non è l’ossessione della prestazione e del risultato a tutti i costi: è un posto di tutti, per tutti e con tutti e non è retorica dirlo» ha sottolineato il giornalista della Gazzetta dello Sport.

Tra i presenti all’iniziativa anche l’assessore allo Sport di Vibo Valentia Stefano Soriano, che con soddisfazione ha parlato di «una giornata di sport capace di unire, con una corsa che non è fine a se stessa ma che vuole arricchire questi ragazzi grazie ai valori che porta con sé». Soddisfazione anche per la dirigente scolastica del Liceo scientifico Berto di Vibo Valentia Licia Maria Bevilacqua: «Questa è una manifestazione che interessa la Scuola, non le singole scuole. È davvero bello perché, nel ricordo di Miguel, ricordiamo anche che tutti qui rappresentiamo un’entità, l’entità di una scuola che cresce, che forma e lo fa con obiettivi comuni e grande impegno».