Filadelfia, ai nastri di partenza la “V edizione della Stracittadina”

Si terrà oggi 10 agosto alle ore 17 la V edizione della Stracittadina, organizzata dall’amministrazione comunale e dagli atleti filadelfiesi. Si prova, dunque, a ripartire in sicurezza anche a Filadelfia, dopo la chiusura imposta dalla pandemia. «Gli obiettivi che perseguiamo sono due – spiega Maurizio Anello, organizzatore dell’evento sportivo – il primo è quello di avvicinare le famiglie, in particolar modo bambini e ragazzi allo sport, che è salute, rispetto per il prossimo e, soprattutto, socializzazione. Il secondo è quello di sostenere la Federazione “Gene” del Policlinico Gemelli di Roma, a cui va il nostro sentitissimo ringraziamento per tutto ciò che fa giornalmente. Un rapporto iniziato ormai da anni, che speriamo possa continuare nel tempo».

La manifestazione podistica non competitiva è aperta a tutti: prevista la gara di 6,5 km; 1,5 km per runners e camminatori; 100 m per i bambini dai 6 agli 8 anni; 200 me per i bambini dai 9 agli 11 anni; 400 m per i ragazzi dai 12 ai 14 anni; 1500 m per i ragazzi dai 15 ai 17 anni. La quota di iscrizione è di 5 euro: l’intero ricavato delle iscrizioni alle diverse gare in programma sarà devoluto alla Federazione “Gene” per la neurochirurgia infantile del Policlinico “A. Gemelli” di Roma, fondata dal prof. Giampiero Tamburrini. L’appuntamento è alle 16.30 in piazza mons. Serrao.

L’evento sportivo nasce da un’idea dell’atleta filadelfiese Davide Giampà, presidente dell’Asd Podistreet, a cui va il merito di aver voluto fortemente riprendere una manifestazione organizzata in passato dal Centro sportivo italiano e dalla Polisportiva Eirene.