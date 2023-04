Atletica, la “Conoscere Ionadi” si afferma ai campionati di Lamezia

Prosegue il lodevole impegno della “Conoscere Ionadi” nel campo della promozione del podismo giovanile. Nonostante le difficoltà a praticare la disciplina, dovute all’assenza di piste di atletica leggera sul territorio provinciale vibonese, la società presieduta da Antonio Rossi non demorde e continua ad ottemperare al ricco calendario di eventi sportivi proposto in Calabria dalla Fidal. Nella giornata di ieri i suoi piccoli atleti hanno partecipato a Lamezia Terme alla “Panoramica di Primavera Young”, gara valevole come prima prova del campionato regionale “Libertas sport”, organizzata dall’Asd Nicholas Greeen in collaborazione con il Comitato regionale di Federazione e la Confcommercio. Alla corsa podistica hanno partecipato oltre cento giovani provenienti da tutte le province calabresi. Tra questi, appunto, i campioncini in erba della società presieduta dall’attivo Rossi, i quali nell’occasione hanno ottenuto due primi posti e l’agognata maglietta di campione regionale con Flavio Franzà (categoria Esordienti) e con Andrea Bisogni (categoria Pulcini). Risultati di rilievo sono stati conseguiti anche dai giovani Domenico Bisogni, Francesca Fialà, Raffaele Ferraro, Diego Franzà e Giuseppe Vozza. Al di là dei successi ottenuti, la partecipazione alla “Panoramica di Primavera Young” ha rappresentato per i piccoli atleti della “Conoscere Ionadi” l’ennesima occasione per trascorrere, insieme ai propri familiari e a decine di coetanei provenienti da tutta la Calabria, momenti indimenticabili all’insegna della pratica della salutare disciplina podistica. E con i tempi che corrono… non è poco.