Todosport Volley, Pasquale Piraino riconfermato preparatore fisico

Pasquale Piraino

La società della Todosport annuncia di aver riconfermato nel proprio staff tecnico il professore Pasquale Piraino, che già nella passata stagione ricopriva l’importante ruolo di preparatore fisico. Giovane professionista vibonese, di San Costantino Calabro, Piraino è uno stimato professionista che ha sulle sue spalle una lunga carriera. Per anni infatti è stato preparatore della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, calcando con essa il palcoscenico della Superlega. Vanta la vittoria di due coppa Italia di Serie A2, la prima sotto la gestione di Luca Monti, che arrivò a Vibo Valentia per sostituire Fefè De Giorgi, ora campione europeo e campione Mondiale con la nazionale italiana. La seconda Coppa la portò a casa con in panchina Vincenzino Mastrangelo. Poi anni in Superlega, ma non solo. Una bellissima esperienza con la Nazionale Italia B e poi l’oro conquistato nella stagione 2019/2020 alle Universiadi. Insomma un grande professionista che metterà al servizio della Todosport la sua professionalità e le sue profonde conoscenze per portare avanti il progetto della società vibonese, che sarà impegnata in un campionato lungo come quella Serie B2.

Mercato, arriva Napolitano

Mai come quest’anno la Todosport è super attiva sul mercato. Infatti il ds Luigi Ceraso, nelle ultime ore ha messo a segno l’ennesimo colpo. Arriva a Vibo Valentia Barbara Napolitano. La forte atleta lo scorso anno militava nella Polisportiva 2 Principati in Serie B1. Sulle sue spalle tante altre esperienze importanti che l’hanno formata e fatta crescere, come quella del 2019/20 quando vestiva la maglia della Offida in B2. Nel 2020/21 si trasferisce al Torretta sempre in B2. Nel 2021/22 gioca nella Sg Volley in serie C dove sfiora la promozione in B2. Barbara era un prospetto molto ma molto richiesto sul mercato, ma per fortuna il tempismo, la determinazione del DS Ceraso hanno fatto sì che la ragazza firmasse per la Todosport. Si rafforza sempre di più il reparto di posto quattro, in vista di un campionato lungo e difficile come quello di B2 femminile, al quale la Todosport si riaffaccia dopo due anni, e questa volta c’è tutta la volontà di fare bene. «Per la seconda volta torno in Calabria – afferma Napolitano -, una terra della quale sono sempre stata innamorata. In questa regione ho sempre trovato delle persone speciali che mi hanno fatto sempre sentire come a casa mia. Ho scelto la Todosport perché nel nostro ambiente è considerata una società seria». «Prima ancora di sposare il progetto – continua Barbara – la cosa che mi ha colpita di più è stato il carisma del Ds Ceraso, il suo entusiasmo nel descrivere ciò che la società aveva in mente. Questo ha fatto scattare in me la molla per firmare, convintissima per quello che stavo facendo». «Spero di poter raggiungere – conclude Napolitano – un passo alla volta dei piccoli obiettivi e quello di poter creare un bel gruppo. A livello sportivo la mia speranza è quello di raggiungere tutto quello che la società si è prefissata».

LEGGI ANCHE: Terzo colpo di mercato per la Todosport, arriva Annalisa Mania

Todosport, per La Gamba e Montalbano arriva la riconferma

Volley, l’atleta Milly Apruti pronta ad approdare alla Todosport