Serie C, la schiacciatrice Miriam Meleca passa alla Lory volley Pizzo

Per il prossimo campionato di serie C femminile la Lory Volley Pizzo si assicura le prestazioni sportive della giovane schiacciatrice reggina Miriam Meleca. L’atleta vanta esperienze di rilievo sia nei campionati under, dove ha raggiunto le finali nazionali con la Elio Sozzi di Reggio Calabria, sia nei campionati regionali avendo già disputato da protagonista un campionato di serie D con la promozione ed un campionato di serie C. Miriam Meleca è stata seguita a lungo dalla società napitina che ha deciso di puntare su giovani talenti per il suo futuro. Le prime parole della giovane attaccante sono state di grandi speranze e aspettative per la stagione sportiva che sta per iniziare affermando che Pizzo sarà per lei la piazza dove poter confermare il suo valore e dove poter fare quel salto di qualità per divenire una professionista del volley. Sarà mister Monopoli coadiuvato da mister Simoncelli a guidare la compagine napitina e di conseguenza ad allenare la neo arrivata. Soddisfazione della dirigenza nell’accogliere la notizia che Miriam ha scelto Pizzo tra le tante proposte che aveva ricevuto.

