La Lory Volley di Pizzo ha un nuovo main sponsor

L’associazione sportiva Pallavolo Pizzo “Lorenzo Bretti”, da sempre nota come Lory Volley Pizzo, ha un nuovo Main Sponsor che ha inteso sostenere il progetto sportivo e solidale della compagine napitina. Grazie agli sponsor, per il terzo anno consecutivo, viene quindi sostenuta la Lory Volley Pizzo, alimentando i sogni sportivi di tanti giovani di Pizzo. Il nuovo accordo firmato con il Main Sponsor è il risultato della determinazione della società nel voler intraprendere un percorso di crescita che mira ai campionati di livello nazionale, richiedendo quindi notevoli investimenti e risorse significative. Il nuovo Main Sponsor è la “Marpesca Group” dei Ceravolo, imprenditori nel settore ittico e già sponsor della società. ll Gruppo Marpesca e Lory Volley Pizzo si uniscono quindi in un sodalizio di partnership accomunati da successi costruiti negli anni superando ogni sfida. Entrambe le realtà condividono una visione del futuro fondata “sulla sostenibilità, la solidarietà, la crescita sociale e culturale. L’importante accordo – fanno sapere dalla società di volley – è la dimostrazione di quanto le affinità degli obiettivi di una squadra vincente ed un’azienda importante possano creare una partnership in grado di portare prossimità con il territorio e costruire un legame duraturo, con proficue prospettive di sviluppo nel breve, per il campionato di Serie C 2023/2024 e nel lungo termine, sotto la valida presidenza di Valentina Sarlo.