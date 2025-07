Fuga di gas a Vibo, emergenza (quasi) rientrata. Italgas: «Danno provocato da un’altra azienda»

Una conduttura danneggiata durante lavori stradali ha fatto scattare l’allarme in via Cordopatri dove 20 famiglie sono state evacuate. Attesa la revoca dell’ordinanza del sindaco Romeo

Nella serata di ieri una fuga di gas ha provocato apprensione tra i cittadini residenti in centro città a Vibo Valentia. La rottura di una conduttura in via Cordopatri, a causa di lavori nell’area tra Sant’Antonio e Largo Giovan Battista Romei, ha costretto il sindaco Romeo a emanare un’ordinanza di evacuazione per una ventina di famiglie.

I lavori di riparazione sono iniziati immediatamente grazie all’azione dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e dei tecnici della società del gas. Quest’ultima attraverso una nota ha comunicato che la segnalata dispersione di gas «è stata provocata da un’azienda terza – estranea a Italgas – che, intenta in lavori stradali, ha danneggiato una condotta di distribuzione del metano. Il Pronto Intervento Italgas è accorso rapidamente sul luogo dell’accaduto, ha subito messo in sicurezza l’area e provveduto alla riparazione del danno subìto».

Si attende ora la revoca dell’ordinanza da parte del primo cittadino di Vibo sull’emergenza rientrata e sul ritorno in casa dei nuclei familiari evacuati.