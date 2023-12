Volley femminile, Marpesca espugna il campo del Castrovillari

Forse la trasferta più insidiosa visti i risultati casalinghi de “La Mammina Avolio” Castrovillari ma la Marpesca Lory volley riesce nell’impresa e supera anche la squadra rivelazione del torneo. Un secco 3-1 che consegna alle ragazze di mister Monopoli l’ennesima vittoria di questo campionato che oramai sembra un affare a due con la Callipo Vibo. Partita iniziata con qualche difficoltà per il sestetto di Pizzo che è costretto a cedere il primo set 25-21. Ad inizio secondo set, la Marpesca si rianima. Difesa ad oltranza ed attacchi precisi e decisivi con la De Luca su tutte che affonda colpi su colpi sino a chiudere 25-23 dopo un set combattutissimo. Sale in cattedra la squadra ospite e per “La Mammina Avolio” la partita finisce. Terzo e quarto set la differenza tecnico-tattica decreta 25-16 e 25-13. Vittoria importantissima su un campo dove parecchie squadre hanno lasciato punti. La prossima settimana sarà di scena a Pizzo il Rossano e mister Monopoli proverà a chiudere il 2023 con un altro successo e chiudere in bellezza questa prima parte di campionato.

