Volley femminile, partita a senso unico della Marpesca Pizzo contro la New Teosidos

Arriva la sesta vittoria in campionato per la Marpesca Lory Volley Pizzo che si impone su proprio tappeto di gioco per 3-0 sulla New Teosidos di Reggio Calabria. Partita a senso unico a causa della grande differenza tecnica tra le due squadre. I set si sono conclusi con parziali 25-8, 25-19 e 25-21 con la Marpesca sempre in controllo e mai impensierita dall’avversaria. Con questa vittoria mister Monopoli e ragazze consolidano il secondo posto in classifica sempre a 3 punti dalla capolista e, grazie allo scontro diretto tra Rossano e Lamezia finito 2-3, allunga di un punto sulla terza in classifica. Domenica prossima le napitine saranno impegnate nella difficile trasferta di Ciró. Da evidenziare la convocazione di due giovanissime atlete del settore giovanile: Arina Shpak (2010) recentemente convocata anche in rappresentativa e Giulia Sarlo (2015) che, entrata nel terzo set, ha fatto registrare la sua prima presenza in serie C. «Puntiamo molto al settore giovanile e vedere le nostre atlete partecipare alle selezioni della rappresentativa ed esordire in prima squadra dopo soli 2 anni e mezzo di attività la dice lunga sul grande lavoro che i nostri tecnici stanno svolgendo – Le parole del dirigente Gregorio Sarlo a fine partita -. Un grazie a loro ma un grazie sentitissimo a tutti i nostri tifosi che ci accompagnano in casa ed in trasferta con un calore eccezionale. Senza di loro sarebbe tutto più difficile».

