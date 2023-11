Volley Reghion pronta alla trasferta a Vibo per il primo “derby” con la Todo Sport

Riprende a correre la Volley Reghion, che contro la BricoCity ha conquistato la quarta vittoria in campionato. Gli undici punti conquistati finora collocano la formazione dello Stretto al quinto posto, posizione che deve essere difesa questo weekend, durante il quale capitan Fiorini e compagne affronteranno il primo derby calabrese della stagione. Ad attenderle ci sarà la Todo Sport Vibo Valentia che, dopo aver conquistato la prima vittoria sabato scorso contro Paola, proverà a testare la forza della compagine di Cesare Pellegrino. Per la trasferta del “Paolo Borsellino” meglio non affidarsi a quanto espresso dalla classifica, abbassare la guardia potrebbe essere davvero pericoloso. Allora ecco che verrà schierato il sestetto già collaudato e vincente sabato scorso, con Surace in cabina di regia, pronta ad azionare le bande Fiorini e Sara Speranza, le centrali De Franco e Panetta, e l’opposta Giulia Speranza. Vestirà la casacca di libero la Ponton.

«Siamo pronte a disputare il primo derby regionale – dichiara alla vigilia del match la centrale della Reghion, Mariarosaria Panetta – e dobbiamo affrontarlo continuando a fare il nostro gioco, senza sottovalutare gli avversari. Mi aspettavo questo avvio positivo di campionato perché siamo una bella squadra, siamo molto unite. Le compagne con maggiore esperienza ed il coach stanno sostenendo noi più giovani». Oltre al derby di Vibo, molto importante anche quello di San Lucido, dove le padrone di casa sfideranno la Sensation Profumerie: San Lucido e Reghion sono appaiate al quinto posto, a due sole lunghezze dalla V.Valley FuniviaEtna, impegnata in quel di Palermo contro la ComFer.

