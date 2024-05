Dall’atletica al volley, brillano gli allievi della scuola “Garibaldi-Buccarelli”

Ottimi risultati ai campionati studenteschi per l’Istituto comprensivo Garibaldi-Buccarelli di Vibo Valentia. I ragazzi, capitanati dai docenti di scienze motorie Cordiano Giovanbattista, Criseo Emanuel e Vazzana Santo, si sono cimentati in diverse discipline sportive promosse dall’Ufficio scolastico regionale per la Calabria – Coordinamento di educazione motoria, guidato dai professori Santo Mineo e Laura Manno (referente provinciale Vibo).

Campioni nello sport

Conseguiti diversi titoli: atletica leggera primo posto provinciale maschile e femminile e terzo posto regionale femminile, insieme ad un titolo assoluto sulla specialità di corsa sugli 80 metri ed una qualificazione alle fasi nazionali. Nella pallavolo maschile oro ai campionati provinciali e bronzo alle regionali; nella pallavolo femminile terzo posto provinciale; nel calcio a 5 vice campioni provinciali. Diversi i podi raggiunti anche nella gara podistica organizzata dal liceo scientifico G. Berto ‘’La corsa di Miguel’’ e al progetto di atletica ‘’La classe più forte, più lunga, più veloce’’, dove con la somma dei singoli punteggi i ragazzi dell’I.c. Garibaldi hanno primeggiato nella classifica finale divisa per anno di nascita con la 1G del plesso Buccarelli e la 3D del plesso Nicoletta, con in aggiunta il bronzo ottenuto dalla 2A.

I progetti

Numerosi anche i progetti sportivi ai quali l’istituto ha partecipato, da quelli agonistici come “Racchette in classe”, organizzato dall’associazione Atlantide, che ha avuto la sua conclusione con un torneo finale tenuto presso l’istituto Alberghiero di Vibo Valentia, “Scuola attiva junior”, promosso da sport e salute in collaborazione con le federazioni sportive, in particolar modo Fipav e Fip, fino a concludere con “La corsa contro la fame”, progetto solidale di raccolta fondi promosso dall’associazione “Azione contro la fame” per i bambini del Bangladesh, svolto al parco urbano di Moderata Durant, grazie al patrocinio del Comune di Vibo e della Croce Rossa, che ha visto protagoniste le classi prime della secondaria di primo grado e tutte le classi della primaria Domenico Savio. Le iniziative hanno riscosso il plauso del dirigente Angelo Stumpo che ha manifestato entusiasmo e soddisfazione per le attività svolte e i risultati ottenuti.