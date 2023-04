Under 17: l’asd Academy Costa degli Dei si dimostra la squadra più forte

Ha dominato il campionato Under 17 provinciale dall’inizio alla fine. Una lunga serie di vittorie e quindi ecco un trionfo quantomai meritato. Sono momenti di gioia per l’Asd Academy Costa degli Dei, in grado di conquistare il titolo di campione provinciale nel torneo Under 17, sbaragliando la concorrenza di Boys Marinate e Dasà, sul podio di un campionato dominato dalla formazione gialloblù. La marcia trionfale dell’Asd Academy Costa degli Dei nel campionato Allievi provinciali Under 17 è culminata con la festa alla presenza dei vertici della delegazione provinciale della Figc-Lnd di Vibo Valentia. «Congratulazioni all’Asd Academy Costa degli Dei – sottolinea a margine il presidente Roberto Natale – per questo successo. Ai ragazzi, allo staff e alla dirigenza vanno i complimenti da parte di tutta Delegazione. Una vittoria conquistata sul campo a suon di vittorie sì, ma anche di lealtà, fairplay e rispetto. Valori fondamentali nello sport che a quest’età è e resta l,soprattutto, un gioco. Complimenti ovviamente anche a tutte le altre squadre che si sono battute in questo torneo che ha messo in luce ragazzi talentuosi e società organizzate».

LEGGI ANCHE: Atletica, conto alla rovescia per la prima edizione del “Trofeo città di Ionadi”