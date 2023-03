Gestione palestra comunale a Simbario, al via le domande

Con avviso pubblico, il Comune di Simbario ha indetto una manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione in orario extrascolastico della palestra comunale sita lungo via Dante Alighieri. Il periodo va dal marzo 2023 al 2025 con eventuale possibilità di proroga. Sulla base delle caratteristiche strutturali della palestra, si fa presente, l’orario concesso per lo svolgimento delle attività è dal lunedì al sabato dalle 17.00 alle 19.00. Potrebbero verificarsi variazioni nel corso degli anni oppure la gestione potrà essere sospesa dinnanzi a interventi ritenuti necessari da parte dei Servizi tecnici del Comune o su indicazione dei competenti istituti scolastici. [Continua in basso]

I requisiti per presentare la domanda

Possono presentare manifestazione di interesse le associazioni sportive o i raggruppamenti di associazioni in possesso di Statuto o atto costitutivo regolarmente registrato, avere sede legale nel Comune di Simbario, essere affiliata ad almeno una Federazione o un Ente di promozione sportiva riconosciuti da Coni nel settore delle discipline sportive e non essere in situazione debitoria relativamente a precedenti gestioni delle palestre scolastiche o per altro motivo. Maggiori info disponibili sull’albo pretorio on-line dell’ente dove è possibile scaricare anche i moduli necessari per la partecipazione alla manifestazione d’interessa.

Come presentare domanda

Per presentare richiesta, pena l’esclusione, ogni associazione dovrà far pervenire all’ufficio entro le ore 12.00 del 7 marzo 2023, un plico chiuso, debitamente e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’associazione, con l’indicazione del mittente e la dicitura: “manifestazione di interesse per la gestione extrascolastica della palestra comunale Via Dante Alighieri”. All’interno del plico il concorrente dovrà inserire due distinte buste, perfettamente chiuse, timbrate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura. Nella prima dovrà essere inserita la documentazione amministrativa, nella seconda l’offerta economica. Nell’avviso si specifica che l’unico criterio di aggiudicazione sarà l’offerta economica, ovvero il rialzo maggiore, rispetto alla quota mensile di 45,00 euro. Non verranno ammesse offerte a ribasso.

LEGGI ANCHE: Casa comunità a Serra, la proposta: «Sia ospitata nella sede staccata del Distretto sanitario»