Basket, l’Under 14 della Kairos M&C Vibo batte la Smaf Catanzaro

Per la squadra vibonese continua la marcia verso le posizioni che contano nella graduatoria

“Bella vittoria per l’Under 14 maschile della Kairos M&C Vibo Valentia, che supera agevolmente l’ostacolo Smaf Catanzaro. Infatti, i ragazzi del duo Grasso Todaro, – fa sapere la società sportiva – sono stati bravissimi a interpretare nel migliore dei modi questa partita, che poteva nascondere qualche piccola insidia. Invece nulla di tutto ciò, e continua la marcia verso le posizioni che contano della graduatoria. Per tutti i quattro tempi Anello e compagni hanno menato le danze, costringendo gli avversari a fare ben poco. Nonostante tutto i giovani della Smaf non hanno demeritato ed a loro sono andati gli applausi del pubblico presente. A tal proposito ci piace notare che più passa il tempo e più aumentano le presenze al PalaBorsellino. Sintomo, questo, che il lavoro della società vibonese è ripagato dalla fiducia di una parte importante della città”.

