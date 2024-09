Pallacanestro Vibo Valentia cerca nuove leve: al PalaBorsellino open day per i più piccoli

Selezioni aperte per le categorie Pulcini, Paperine, Aquilotti e Scoiattoli che vanno dai 5 agli 11 anni

Una nuova opportunità per i bambini che si vogliono avvicinare allo sport a Vibo Valentia, e in particolare al basket. Si svolgerà martedì 24 settembre, nella struttura del PalaBorsellino, l’open day organizzato dalla società Pallacanestro Vibo Valentia e rivolto ai più piccoli. Sarà un pomeriggio molto lungo ed impegnativo per i tecnici della squadra vibonese, che sono alla ricerca di nuovi talenti da poter inserire nel proprio settore giovanile.

Queste sono le categorie interessate: Pulcini e Paperine, dai 5 ai 7 anni, che si potranno recare al PalaBorsellino di Vibo Valentia dalle ore 15.30 alle ore 16.30. E poi Aquilotti e Scoiattoli, dagli 8 agli 11 anni, per i quali l’open day si svolgerà dalle ore 16.30 alle ore 17.30.