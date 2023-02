Basket, Kairos M&C Vibo fa il bis e vince ancora: battuta la capolista

Dopo la vittoria di ieri contro l’Ads Basketball Lamezia Terme, i ragazzi dell’under 14 Kairos M&C Vibo Valentia fanno il bis. E a farne le spese sono sempre dei lametini: i vibonesi fra le mura amiche del PalaBorsellino hanno infatti battuto la capolista Asd Cestistica Lamezia Terme per 63 a 61. I giovani vibonesi hanno lottato sempre con il coltello tra i denti con il chiaro intento di vendere cara la pelle. Gli ospiti sono stati bravi, ma poi sul più bello hanno dovuto dire addio ai sogni di vittoria, davanti ad una squadra molto concentrata e che al momento giusto ha saputo piazzare il colpo vincente. Sei punti in due giorni fanno classifica e tanto ma tanto morale. Unica nota stonata della giornata ha riguardato uno spettatore ospite ha insultato la coppia arbitrale, deluso forse per la sconfitta. [Continua in basso]

Kairos M&C Vibo Valentia 63 – ASD Cestistica Lamezia Terme 61



Kairos M&C Vibo Valentia: Lo Preiato, De Lorenzo, Anello 14, Finocchiaro, Malerba, Lodari, Piccione T 16 , Mazzeo, D’Ambrosio 23, Piccione E 6, Ravese 4, Barbalaco.



ASD Cestistica Lamezia Terme: Longo 26, Palmieri 5, Muraca, Barberio, Lombardo, Rocca, Ciambrone 2, Greco, Strangis L 14, Strangis M 14., Bonaddio.



Arbitri: Roberto Vasapollo e Domenico Marchese.

