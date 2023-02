Basket, vittoria in trasferta per l’Under 14 della Kairos M&C Vibo

Vince per 59 a 34 la Kairos M&C Vibo Valentia Under 14, che oggi ha giocato in trasferta contro l’Ads Basketball Lamezia Terme. Una gara cominciata in maniera molto semplice por i ragazzi di coach Todaro, che hanno sbagliato davvero molto poco, costringendo gli avversari ad uscire quasi subito dalla gara. Mai Anello e compagni hanno sofferto più di tanto, dimostrando una grande maturità. Una vittoria importantissima, arrivata su un campo sempre difficile e contro degli avversari ostici. Tra le fila vibonesi da segnalare i dieci punti messi a segno dal classe 2011 Emanuele Piccione, brava anche Irene Lo Preiato anch’essa classe 2011. Questi sono segnali incoraggianti per i mister ed i dirigenti, che stanno investendo molto sul settore giovanile. Domani altro impegno sempre a Lamezia contro la Cestistica Lamezia, prima in classifica.