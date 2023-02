Basket, netta vittoria sul Soverato per l’under 15 maschile Kairos Vibo

Vince in casa contro Soverato l’under 15 maschile della Kairos M&C Vibo Valentia. Una bella gara quella giocata dai ragazzi vibonesi che hanno sbagliato davvero molto poco in tutti e quattro i parziali. Da parte loro gli ospiti hanno cercato di tenere testa ai loro avversari, ma nulla hanno potuto. Gara quindi sempre a senso unico, apprezzata dal pubblico che ha incitato ed applaudito costantemente le due compagini. Da segnalare le prove di Gioffrè, autore di 28 punti e di D’ambrosio, 20 le marcature per lui tra le fila vibonesi. Per Soverato si è distinto Palermo, 28 per lui i punti a fine gara. In casa Vibonese hanno giocato tutti dando ottime risposte. Bene le percentuali al tiro, anche da tre punti. Intanto venerdì, appuntamento al PalaBorsellino per l’Under 13 femminile della Kairos M&C Oklaoma City Thunder che affronterà le pari della ASD Lamezia Washington Wizzard alle ore 16.00. [Continua in basso]

Tabellino

Kairos M&C Vibo Valentia 89 – Basket Soverato 48

Kairos M&C Vibo Valentia: Rondinelli 3, Ramondino 11, Bruzzese, Tamburro 4, Anello 14, Evolo 4, Topia, Piccione T3, Gioffrè 28, D’Ambrosio 20, Patanè 2, Ravese

Basket Soverato: Garrettino, Anastasio, Carello 6, Palermo 23, Paoletti 5, Morello 4, Chiriaco 6, Paparazzo 4, Romeo, Trimboli, Commodaro.

Arbitro: Smirne Lorenzo di Lamezia Terme.

