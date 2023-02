Sconfitta a Siderno per l’Under 17 maschile della Kairos basket Vibo

Sconfitta che brucia per la Kairos M&C Under 17 maschile, in quel di Siderno, contro i pari età della Lombardo Serramenti. Una gara bella ed avvincente, tra due squadre che con spirito leale e sportivo, si sono affrontate a viso aperto. Tutti i quarti giocati sono stati tiratissimi, con azioni tambureggianti da una parte e dall’altra, che hanno tenuto sempre in bilico il risultato della partita. Alla fine hanno avuto la meglio i bravi ragazzi locali, a cui va forse il merito di aver sbagliato di meno nei momenti cruciali. Da segnalare in casa vibonese le prove di Scialabba, diciotto punti per lui e del solito Gioffrè, sedici a referto. In casa Siderno autentico trascinatore Franco, che ha chiuso la serata con trenta punti