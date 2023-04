Basket, vittoria in trasferta per la Kairos Vibo under 17: battuto Campo Calabro

Vittoria esterna per l’under 17 della Kairos M&C Vibo Valentia, che supera in scioltezza il Campo Calabro, grazie ad una gara molto attenta, fatta di poche sbavature, pur affrontando una buonissima squadra, quella di casa che ha cercato sempre di tenere viva la partita. Ma alla fine nonostante la buona prova di Bognoni, autore di 18 punti, seguito dal compagno di squadra Staropili, per lui 14 canestri, nulla hanno potuto. Nella squadra vibonese bene D’Ambrosio, Gioffrè, entrambi autori di sedici punti, in evidenza anche Evolo, 13 canestri. [Continua in basso]

Il tabellino

Asd Campo Calabro Redhawks 59 – Kairos M&C Vibo Valentia 70

Asd Campo Calabro Redhawks: Siclari 8, D’Agostino 4, Di Masi 13, Bognoni 18, Staropoli 14, Scaramozzino, 2, Cotroneo, Singh, Longordo, Repaci, Nava, Cassone.

Kairos M&C Vibo Valentia: Rondinelli, Evolo 13, Barone 10, D’Ambrosio 16, Marchese, Gioffrè 16, Mobilia 3, Callipo 1, Vasapollo 11.

Arbitri: Giorgio Logiudice di Villa San Giovanni

Reggio Calabria.

