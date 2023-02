Basket, l’under 17 maschile Kairos Vibo recupera in gara e batte Locri

Grande prestazione della Kairos M&C Vibo Valentia, che lotta con i denti contro io Locri e si porta a casa una vittoria importantissima. Tutto il gruppo ha dato il massimo in ogni quarto della gara, soprattutto lì dove gli avversari non hanno mai mollato, andando anche in vantaggio. Ciò non ha demoralizzato i vibonesi, che grazie ad un’ottima difesa, hanno più volte recuperato per poi ingranare la marcia giusta nel momento decisivo. Grinta, carattere ed attenzione, queste sono state le caratteristiche messe in campo, contro un’avversaria di tutto rispetto come Locri, a cui vanno i giusti applausi del pubblico presente che ha apprezzato molto. È stata quindi una vittoria del gruppo, che ha dimostrato la sua continua crescita e la sua maturità. Da segnalare le prove del solito Gioffrè, per lui 34 punti e di Scialabba che ha chiuso a referto con 23 segnature, per la Kairos. Nel Locri bravissimi Iemma (20), Zeccardo 23 e Piccolo (18). [Continua in basso]

Il tabellino

Kairos M&C Vibo Valentia 87 – ASD Eutimo Basket Locri: 71

Kairos M&C Vibo Valentia: Ramondino, Anello 6, Barone 6, Monteleone 6, Piccione T, Gioffrè 34, Mobilia, De Leo, Patanè 3, Bartolo 6, Piccione V 3, Scialabba 23.

ASD Eutimo Basket Locri: Raia 6, Piccolo 18, Iemma 20, Zeccardo 23, Schirripa, Ceravolo 2, Curulli 2, Solinas.

Arbitro: Mattia Genuise di Lamezia Terme e Matteo Migliaccio di Catanzaro

Vibo Valentia.

LEGGI ANCHE: Serie C femminile, la Todosport pronta ad affrontare la Gm Volley

Campionato interregionale di kickboxing: successo per gli atleti di Vibo