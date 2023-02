Serie C femminile, la Todosport pronta ad affrontare la Gm Volley

Dopo il bellissimo derby vinto la settimana scorsa contro la Loryvolley Pizzo, la Todosport Vibo Valentia ospita per la diciottesima giornata del campionato di Serie C la Gm Volley 2000. Una squadra che attualmente ospita la nona posizione in classifica con 18 punti. Si tratta di un organico interessante e che ha tutte le qualità per dare fastidio a qualsiasi tipo di avversario. Per questo motivo ci vorrà una Todosport concentrata. La società vibonese ha lavorato molto dopo la gara vinta domenica scorsa, e lo staff tecnico ha visionato più volte gli errori fatti e le cose buone messe in campo. Da segnalare che nel match precedente era assente ancora Sara Sorrenti, un punto fermo della rosa e il coach Iurlaro ha dovuto fare a meno anche della centrale Lagamba. Due assenze pesanti che si spera di poter recuperare al più presto, affinchè si possa dare respiro a chi sta giocando senza sosta. Un’occhiata anche agli impegni delle antagoniste, vale a dire San Lucido. L’attuale capolista giocherà in casa contro il Bar Ettore Siderno.

LEGGI ANCHE: Campionato interregionale di kickboxing: successo per gli atleti di Vibo

Volley, a Cosenza amara sconfitta per l’under 14 maschile Kairos Vibo