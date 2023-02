Volley, a Cosenza amara sconfitta per l’under 14 maschile Kairos Vibo

Arriva una sconfitta per l’under 14 della Kairos M&C Vibo Valentia, che deve alzare bandiera bianca davanti alla caparbietà del Cosenza, che sul terreno amico ha sciorinato una buonissima prestazione. I ragazzi vibonesi, mai entrati veramente in gara, poco hanno potuto difronte ad un’avversaria che ha dimostrato di saper sbagliare quasi nulla. Una battuta d’arresto per la formazione agli ordini del duo Grasso – Todaro che già in settimana si tufferà negli allenamenti per riprendere immediatamente il cammino interrotto. Il gruppo, che è si rinnovato rispetto a quello dello scorso anno, ha tutte le carte in regola per regalare soddisfazioni. In casa vibonese D’Ambrosio e Anello sono stati i migliori realizzatori. Il primo ha messo a segno 14 punti mentre il secondo 10. Per i padroni di casa Lonetti (16) e Meduri (19) sugli scudi. [Continua in basso]

Il tabellino

Cosenza 57 – Kairos M&C Vibo Valentia 37

Cosenza: Pagliusi 10, D’Agostino 2, Meduri 19, Iantorno, Ruffolo 8, Gallo, Lonetti 16, Aiello, Falbo, Salerno 2, Esposito, Mazzuca

Kairos M&C Vibo Valentia: Lo Preiato, De Lorenzo, Anello 10, Finocchiaro, Malerba, Vasapollo, Lodari, Piccione T 7, D’Ambrosio 14, Messina, Piccione E 6, Barbalaco

Arbitro: Giammarco Greco di Catanzaro.

Sconfitta a Siderno per l’Under 17 maschile della Kairos basket Vibo