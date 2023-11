Taekwondo, al vibonese Falduto il campionato interregionale “Tuscany Open”

Bella performance dell’atleta vibonese Ernesto Falduto all’annuale campionato interregionale di “Taekwondo Tuscany Open”, svoltosi nei giorni scorsi presso il palasport Estra “Mario d’Agata” di Arezzo. In Toscana il giovane esperto di disciplina – in forze alla società “Champions Taekwondo”, attiva sul territorio regionale da quasi un decennio – ha conquistato con merito e bravura la medaglia d’oro di categoria. Alla manifestazione sportiva hanno partecipato 109 società provenienti da varie regioni d’Italia, con ben 1000 atleti in gara. Il neo campione interregionale vibonese ha iniziato a praticare la disciplina del Taekwondo poco più di due anni fa, facendosi notare fin da subito per la dedizione e il talento innato. Nei suoi confronti arrivano, oggi, i complimenti del presidente della “Champions Taekwondo”, Cristina Contartese. «L’affermazione di Ernesto – sottolinea la maestra della società vibonese – oltre a darci tanta soddisfazione ci ripaga del nostro lavoro e ci sprona a continuare con ancor più passione la nostra attività sportiva, finalizzata a dare a ragazzi e ragazze di ogni età la possibilità di conoscere e praticare una disciplina oramai di grande impatto e visibilità. L’arte marziale dà all’atleta una formazione completa, a 360%. Da qui il suo grande sviluppo tra i giovani. Il nostro Ernesto ha vinto la medaglia d’oro del “Taekwondo Tuscany Open” con pieno merito. Al neo campione interregionale vanno il nostro plauso e il nostro abbraccio, uniti all’augurio di successi sempre più prestigiosi».

LEGGI ANCHE: Easykart, Antonio Cocchianella campione del mondo: trionfo per il 12enne originario di Zambrone

Spazio civico, a Sant’Onofrio attività sportive e sociali gratuite per i giovani

Calcio: inaugurata la nuova sede della sezione provinciale dell’Associazione Italiana Arbitri