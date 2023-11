Easykart, Antonio Cocchianella campione del mondo: trionfo per il 12enne originario di Zambrone

Nuovo importante traguardo per il giovanissimo Antonio Cocchianella che ha conquistato il titolo di campione del mondo Easykart nella categoria 100. Vicecampione, invece, Tomas Rosypal. Un risultato, quello ottenuto dal dodicenne, che riempie di orgoglio anche la comunità vibonese. Antonio vanta infatti origini zambronesi. Il padre è nato e cresciuto a Zambrone mentre la madre ha origini della Romania. Il giovane Cocchianella fa parte del team ucraino Tsunami Rt (Official Porsche Carrera Cup team), di cui fanno parte piloti agonistici nel Karting e con numerose presenze negli autodromi europei del gran turismo Porsche GT1.

Il ragazzino ha iniziato a guidare a livello amatoriale a soli tre anni. Ha iniziato il percorso formativo due anni dopo, seguendo le lezioni impartite dalla kartingschool birel art. Ha poi cominciato a disputare le prime importanti competizioni tra Italia e Germania ai campionati italo-svizzeri. I primi risultati di rilievo, che apriranno la strada ad altre significative tappe, sono stati ottenuti nell’ambito dei Campionati italiani. Durante il primo anno di partecipazione, Antonio si è aggiudicato il quinto posto in classifica, nel secondo anno, ha ottenuto un prezioso terzo posto. Poi, nel 2021, il salto di qualità. Con il suo team, in Repubblica Ceca ha gareggiato in tre competizioni europee vincendo tre tappe e ottenendo il primo posto in assoluto su 50 piloti. Il percorso sportivo e i successi di Antonio vengono seguiti con grande attenzione dalla famiglia e dagli amici di Zambrone, sempre più convinti del talento del giovane, in grado di centrare ancora più alti obiettivi.

