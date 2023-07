Un altro exploit di Nicola Pettinato evergreen dal mancino fatato

di R.S.

Il fisico non è quello di una volta, questo è chiaro! Anche perché gli anni passano per tutti, a maggior ragione per chi, come Nicola Pettinato, ha una storia legata al calcio che inizia, diciottenne, nel 1990. Il piede mancino, invece, risponde ancora alla grande e lo si è potuto apprezzare anche in occasione del torneo Amatori Over 35, dove è stato uno dei protagonisti con i Boys Marinate, arrivati a conseguire il titolo di campioni d’Italia. Classe 1972, terzino sinistro di corsa e di sostanza, Pettinato ha scritto pagine e pagine di storia del calcio vibonese e calabrese, essendo stato uno degli attori principali per quanto riguarda la rinascita del calcio rossoblù, con la doppia promozione consecutiva della Vibonese e la conquista della Coppa Italia. A distanza di tanto tempo, si riparla di Nico Pettinato proprio per via della squadra Amatori delle Marinate, che ha riunito tanti amici, alcuni dei quali ugualmente protagonisti negli anni passati.

Il progetto vincente

La squadra allenata da Pino Catanese è stata costruita in extremis. A sposare il progetto anche Domenico Maduli, presidente del Gruppo Pubbliemme-Diemmecom. Fra gli imprenditori che hanno dato una mano c’è stato pure Nicola Pettinato, il quale ha inoltre indossato la casacca da gioco, scendendo in campo dopo anni di inattività, durante i quali il mancino non ha perso estro e vitalità. Da parte sua tanti assist per i compagni, proprio come ai vecchi tempi. «Purtroppo per i “vecchietti” come noi – spiega Nico Pettinato – Vibo Marina non offre nulla, tra l’altro non c’è una disciplina sportiva che rappresenti il nostro paese a livello provinciale né tanto meno a livello regionale. Pertanto abbiamo voluto creare qualcosa per ridare dignità sportiva alla nostra comunità. Ed allora, sia io, sia altri imprenditori abbiamo contribuito alla riuscita di questo progetto».

Il gruppo

Nico Pettinato ci racconta di «un campionato avvincente e, secondo il parere di diversi addetti ai lavori, con un profilo più alto rispetto alle passate stagioni. Naturalmente il gruppo era rodato, amici di sempre sia fuori sia dentro il campo, quindi è stato più semplice per tutti noi scendere in campo e trovare grande intesa. Poi al gruppo si sono aggregate persone disponibili al sacrificio per la squadra, su tutti il bomber Pisani e Salvatore Vita che hanno contribuito a solidificare lo spogliatoio. In generale si è trattato di una bella soddisfazione, direi anche meritata sul campo, maturata dopo tanti anni di inattività agonistica».

Un ventennio su e giù per la fascia

La carriera di Pettinato inizia nel 1990, almeno nel calcio dei grandi, perché dietro ad un pallone ci corre da bambino. E allora quel diciottenne che giocava in D a Cirò Marina è diventato via via uno dei migliori interpreti del ruolo, quando appunto si parlava di terzino. Per intenderci “alla Cabrini”. Ha mandato in gol tanti compagni. Pennellava che era una bellezza. Bivona in Seconda categoria, Tropea in Eccellenza poi la svolta con la Vibonese. Vince due campionati, salendo in D (dove gioca 48 partite) e conquista la Coppa Italia Dilettanti e la Supercoppa. In rossoblù 105 presenze e 10 reti. Il 22 settembre del 1996 il debutto nella gara vinta contro il Sambatello in casa per 4-1. A Brancaleone, la domenica successiva, la prima rete con la maglia della Vibonese. Nella stagione 1996/97 la Vibonese gioca 42 gare ufficiali (fra campionato e coppa) e lui ne salta solo una. Poi diventa una bandiera del Capo Vaticano: 129 presenze e 6 reti, compresa la doppietta nella storica finale vinta ai play off contro la Paolana. Il finale di carriera lo vede in azione con Sambiase, Amantea, Promosport e poi sui campi di Prima e Seconda categoria con Presinaci (dove fa il bomber con 18 reti in 22 gare), Curinga e Mileto. Chiude con oltre 500 presenze in campionato e 60 gol fatti.

Adesso eccolo campione d’Italia con i Boys Marinate nella categoria Amatori Asc. Un successo che Nicola Pettinato dedica «al gruppo che mi ha consentito di alleviare lo stress quotidiano, perché non è soltanto la partita in sé, ma è il divertimento nello spogliatoio che mi mancava da anni. Il futuro? Se ci saranno le condizioni e il gruppo rimarrà questo, sono pronto a ripartire la prossima stagione, per un altro progetto vincente».

