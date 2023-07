Vibonese: è ufficiale l’ingaggio del tecnico Antonio Buscè

L’U.S. Vibonese Calcio è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a mister Antonio Buscè. Giocatore di lungo corso, storico capitano dell’Empoli, Buscè arriva a Vibo da campione d’Italia sulla panchina della Primavera empolese con cui ha disputato anche la Youth League, la competizione per squadre di club Under-19 organizzata dall’Uefa. Nato a Gragnano (NA) il 12 dicembre 1975, nella sua carriera da calciatore Buscè ha giocato in Serie A con l’Empoli, la Reggina, il Bologna, totalizzando 187 presenze nella massima serie e 15 gol. Dopo il ritiro, nel 2013 è diventato allenatore, guidando prima gli Esordienti, poi i Giovanissimi Regionali, ed infine l’Under-15 dell’Empoli. Nella stagione 2018-2019 Antonio Buscé è il nuovo tecnico dell’Under 16 con cui vince il titolo nazionale. Dal 2019 allena la Primavera e nel 2021 vince il campionato battendo l’Atalanta in finale.

Mister Buscè sarà coadiuvato in panchina dall’allenatore in seconda Francesco Nuti, già suo vice ad Empoli. Nello staff tecnico, che la Società ha inteso costruire puntando forte sui professionisti della provincia di Vibo Valentia, anche i preparatori atletici Manuel Gallelli e Fortunato Riso ed i fisioterapisti Emanuele Franzè e Marco Sgotto (confermato). Tutti vibonesi. Antonio Buscè sarà presentato ufficialmente alla stampa la settimana prossima. Nel corso della conferenza, saranno illustrati i dettagli dell’accordo e verrà ufficializzata la composizione dell’intero staff. Pippo Caffo, Presidente U.S. Vibonese Calcio: «Siamo molto soddisfatti della chiusura positiva di questa trattativa, con cui portiamo a Vibo Valentia uno degli allenatori più ricercati sul mercato. Un tecnico giovane ma già un vincente, che sposa in pieno la nostra filosofia improntata sulla linea verde di qualità e che rappresenterà, ne siamo sicuri, un valore aggiunto anche per il nostro settore giovanile, da cui puntiamo a tirare fuori calciatori pronti per la prima squadra. Insieme a lui, al direttore sportivo e al direttore generale costruiremo una squadra ambiziosa che possa lottare per un campionato importante». Contestualmente all’annuncio ufficiale del nuovo tecnico il presidente Pippo Caffo, il Direttore generale Antonello Gagliardi e tutta la Società rivolgono i più sentiti ringraziamenti a mister Giacomo Modica ed al suo staff per l’attività svolta, per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale dimostrata, augurando loro le migliori fortune umane e professionali.