Calcio: primo posto per i piccoli atleti della Bulldog Vibo al torneo di Catanzaro

Ennesimo trofeo per la scuola di calcio vibonese in una stagione ricca di sorprese e soddisfazioni. Stavolta a gioire sono i primi calci di mister Gemelli

Si cresce anche così, condividendo una bella esperienza lontano dal campo di casa. Si migliora con il confronto con altre realtà. Si fa gruppo cercando di imitare i più grandi e di portare pertanto, a casa, un altro trofeo. In questa stagione ricca di trionfi per la Bulldog Vibo, l’ultima perla di una corposa collezione arriva dai Primi calci, categoria riservata ai calciatori nati nel 2014. Neanche dieci anni insomma, per la piccolissima formazione allenata da Giulio Gemelli con la collaborazione di mister Aziz Zarhathi. La squadra della Bulldog Vibo ha infatti vinto nella propria categoria, quella dei Primi calci, appunto, il “Torneo del cuore – Città di Catanzaro”. Una manifestazione molto ben organizzata nella quale i piccolissimi atleti vibonesi si sono confrontati con altre realtà, trascorrendo una giornata intensa, ricca di gare. Che poi le vittorie sicuramente aiutano e fanno piacere, ma è importante soprattutto far giocare i propri atleti e, appunto, cercare il confronto con altre società, sia per consolidare rapporti, sia per valutare il grado di crescita, di preparazione e di apprendimento, fermo restando che, sopra ad ogni cosa, c’è l’aspetto sportivo e del divertimento da portare avanti.

Con grande pazienza, passione e serietà, il tecnico Giulio Gemelli, come si diceva assieme a mister Aziz Zarhathi, si è speso per questi bambini, con i quali ha affrontato la bella avventura del torneo di Catanzaro, dove la Bulldog Vibo si è dapprima cimentata in una fase a gironi, nella quale ha disputato cinque partite. Il primo percorso si è concluso con un ko (1-2 contro la Kennedy A) e con quattro affermazioni: 13-0 sul Marcellinara B, 3-1 sulla Vigor Catanzaro, 2-1 sul Marcellinara A e 2-0 sulla Kennedy B. Da qui il passaggio alla semifinale, di nuovo contro il Marcellinara A: dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, ecco il successo ai rigori. E sempre ai tiri dal dischetto è arrivata la vittoria in finale contro la Kennedy A, nella gara del “riscatto”. Al di là del successo finale, resta la soddisfazione principale di aver regalato altri bei momenti ai propri iscritti alla Scuola calcio, perché la filosofia della Bulldog Vibo è anche quella del confronto continuo. I successi vanno e vengono, sicuramente gratificano, però ci sono altri aspetti, ben maggiori, da tenere in conto. Sotto questo aspetto si registra la crescita importante dei Primi calci, evidenziatasi nelle competizioni regionali e nelle amichevoli svoltesi nell’ultimo mese di attività. La stagione finisce alla grande e si sta già pensando alla prossima, ma in ambito di Scuola calcio e di Settore giovanile, la Bulldog Vibo si conferma una gran bella realtà.

