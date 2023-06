Calcio: Bulldog Vibo e Boys Marinate insieme per un grande progetto

di R.S.

Un progetto condiviso, con l’obiettivo di crescere assieme e di affrontare un torneo regionale che rappresenta un momento di stimolo e di confronto per l’intero territorio vibonese. La Bulldog Vibo e i Boys Marinate si uniscono, per quanto riguarda il Settore giovanile, con lo scopo di disputare sotto un’unica insegna il campionato Allievi regionali e quello dei Giovanissimi regionali. La soluzione migliore, insomma, è quella individuata dai due sodalizi: unendo le forze è meno complicato raggiungere determinati obiettivi e, allo stesso tempo, si possono allestire delle squadre competitive per ben figurare nei prossimi campionati a livello regionale. In seguito, con una apposita nota ufficiale, verrà illustrato nel dettaglio il progetto che si intende realizzare e che rappresenta un bel passo in avanti ai fini della valorizzazione e della promozione dei giovani calciatori vibonesi, i quali avranno così la possibilità di mettersi in mostra e di confrontarsi con altre realtà della regione. Boys Marinate e Bulldog Vibo guardano al futuro dei propri ragazzi e la loro opera sul territorio consentirà a tanti giovani, grazie a questa collaborazione, di continuare a crescere ed a mettere in mostra il proprio talento, senza essere costretti a trasferirsi altrove, magari in realtà calcistiche di altre province.

Un progetto serio, insomma, auspicato da più parti, per proseguire assieme con passione, competenza e tanta voglia di far bene. Proprio in vista della prossima stagione, Bulldog e Boys Marinate hanno organizzato per lunedì 26 giugno uno stage al Marzano di Vibo Marina. Qui, dalle ore 16.30 alle 17,45, si ritroverà la categoria Allievi (riservata ai ragazzi del 2007 e del 2008). Lo stesso giorno, ma dalle 17,45 alle 19,00, ecco il raduno riservato alla categoria Giovanissimi (anni 2009 e 2010).

A questo primo raduno ne seguiranno sicuramente degli altri ed è proprio al “Marzano” di Vibo Marina che si svolgeranno gli allenamenti settimanali e le gare interne di questa nuova realtà che nasce dalla collaborazione tra Boys Marinate e Bulldog Vibo per affrontare il campionato regionale riservato ai Giovanissimi ed agli Allievi. Per tanti giovani c’è, pertanto, anche lo stimolo ulteriore di poter giocare le partite e di potersi allenare su una superficie adeguata, in sintetico. Ed anche questo rappresenta qualcosa di importante.

