Campionato Amatori: Boys Marinate, l’ultima vittoria vale la conquista del titolo

di R. S.

C’è una squadra che sorride. È una formazione vibonese, in grado di dimostrarsi la più forte nel campionato Amatori Asc di calcio a 11, riservato agli over 35. È quel torneo dove si gioca solo per passione, dove non ci sono retrocessioni, dove l’unico scopo è quello di divertirsi. Ma nel momento in cui c’è una competizione e ci sono tante squadre, allora perché non provare a togliersi la soddisfazione di vincere il torneo e di alzare al cielo il trofeo? A questa domanda la formazione Boys Marinate Amatori ha risposto sul campo, divertendosi sicuramente, ma anche mettendo in mostra il proprio valore, visto che nessuna delle partecipanti al torneo è stata in grado di batterla nelle 20 gare disputate. Tredici vittorie e 7 pareggi per il team di Vibo Marina, con il migliore attacco (77 rete all’attivo, quasi una media di 4 gol a partita) e con il reparto arretrato meno perforato (22 reti incassate).

La squadra

Al suo interno calciatori ovviamente esperti, visto che parliamo di un torneo Amatori riservato agli over 35, fra i quali spicca la presenza del “totem” Giovanni Cordiano, eccellenza del calcio vibonese e non solo, con i suoi trascorsi in Serie D e nei professionisti con la Vibonese. Con lui ecco Nicola Pettinato, altro volto storico del calcio vibonese e regionale, assieme a Vincenzo Nesci e a Michele Mondello, amici inseparabili di tante battaglie. Nel gruppo il portiere Ciccio De Gaetano e anche l’estremo difensore nonché fondamentale uomo spogliatoio come Michele Nusdeo, per tanti anni nella Lazio di Cragnotti, a 67 anni ancora in grado di fare la differenza fra i pali. Quindi a far parte del gruppo dei vincitori i vari Antonio Giampà, Renato Cozza, Agostino Parrotta, Marco Bex, Rosario Musumeci, Santonio Sturniolo, Marco Catania, Marco Chiera ed ancora: Vitari, Alibrandi, Vallone, Silvio Pisani e Mario Maccuro

Il tecnico

Pino Catanese è la guida tecnica di questo gruppo di amici che si è ritrovato praticamente in extremis. La Boys Marinate Amatori, come ci racconta lo stesso Catanese «è un progetto partorito in estate, con un’iscrizione avvenuta all’ultimo momento. Non è stato facile arrivare al numero previsto di calciatori per partecipare al torneo e poi in pochi ci hanno veramente aiutato. In tal senso Vibo Marina è veramente strana. Devo dire grazie a Domenico Maduli ed al gruppo Publiemme per la sponsorizzazione e la vicinanza. Ha sposato il nostro progetto e siamo felici del suo apporto, così come ringraziamo l’azienda Artese di Porto Salvo e Nico Pettinato con la sua azienda per la vicinanza. Ci hanno dato fiducia e li abbiamo ripagati con i fatti». Ed ancora: «Ci siamo divertiti. Ci siamo ritrovati a condividere una gran bella avventura. Non eravamo partiti con l’obiettivo di vincere, ma gara dopo gara ci siamo accorti di potercela fare».

Il futuro

Non è ancora finita per la squadra dei Boys Marinate. Dopo aver vinto il proprio girone, con il successo in trasferta per 5-2 contro Girifalco, ad attendere la formazione vibonese ci sarà la fase regionale, in programma a fine mese. La vincente di questo mini torneo, che si disputerà a Praia a Mare, approderà alla fase nazionale, dove rappresenterà la Calabria. «Per noi è già tanto aver alzato al cielo questo trofeo – dice Pino Catanese – ma allo stesso tempo faremo di tutto per toglierci un’altra soddisfazione».