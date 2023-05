Il trionfo degli Esordienti della Bulldog nella finale con la Vibonese (Video)

Il supporto delle immagini per raccontare l’ultimo atto, in ambito provinciale, del torneo Under 13 che si è disputato sul manto erboso del Luigi Razza

Il giorno dopo è ancora più bello pensare a quanto accaduto, a maggior ragione se si possono rivedere, attraverso le immagini video, i momenti più emozionanti della finale Under 13. Ha vinto la Bulldog e quindi grande merito alla squadra di Leo Callipo, ma onore anche alla Vibonese per aver disputato un’ottima finale. Come abbiamo avuto modo di sottolineare in sede di commento alla gara, ha trionfato lo sport e questa è la cosa che più conta.

Poi si sa che in una finale si vince e si perde, ma quando si arriva fino a questo punto e si gioca una gran bella partite, alla fine vincono tutti. Sarà la Bulldog a rappresentare la provincia di Vibo nella fase successiva. Si vivranno altri bei momenti. Intanto ci si gode questo trionfo che rappresenta un altro punto importante nel proprio percorso di crescita.