Eccellenza: ancora conferme per il Soriano in vista della prossima stagione

Un passo alla volta, anche se stavolta i passi sono cinque, perché a tanto corrisponde il numero dei calciatori confermati dal Soriano per la prossima stagione. Il direttore generale Mimmo Varrà continua a correre veloce e stavolta, nella costruzione della squadra, ecco la permanenza di Raso (16 presenze e 3 reti da dicembre), Macrì (27 presenze e 4 gol) e Guerrisi (12 presenze e 2 gol, anche lui prelevato a dicembre). Si tratta di calciatori che godono della stima della società, del dg Varrà e del tecnico. Raso è un metronomo di centrocampo di grande valore, mentre Macrì è ormai una colonna del club rossoblù. Guerrisi aveva iniziato bene il suo percorso a Soriano, salvo poi subire un infortunio che ne ha condizionato il rendimento. Su di lui, però, si fa parecchio affidamento, perché se sta bene è in grado di fare la differenza. Per quanto riguarda il mercato over non è finita qui, poiché il dg Varrà è alla ricerca di due difensori centrali. E quindi sono attese a breve delle novità interessanti.

Allo stesso tempo ci si muoverà sul piano under, per rimpiazzare i partenti Riga e Comito ma non solo. Intanto pure su questo versante c’è da fare i conti con le conferme, nello specifico di Stramandinoli (fra i più utilizzati nella stagione 2022/23 con 28 presenze) e Turcaloro (2 presenze, ma tante convocazioni in prima squadra). Il Soriano insomma continua a essere operativo su più fronti e intanto arrivano ancora buone notizie per quanto riguarda la prosecuzione dei lavori allo stadio.

LEGGI ANCHE: Eccellenza: il Soriano si regala la fantasia del giovane Acosta

Calcio, Soriano da urlo: trovato l’accordo con il bomber Fioretti

Vibonese: ecco i nuovi soci e il direttore sportivo per la prossima stagione