La gara fra il Soriano e lo Scalea si giocherà a Rosarno con ingresso gratuito

Dopo una serie di giornate convulse, alla luce della sopraggiunta indisponibilità dello stadio Marzano almeno per quanto riguarda la presenza di pubblico, il Soriano ha optato per un cambio di sede in merito alla partita di domenica contro lo Scalea. La gara in oggetto, che per i rossoblù riveste una certa importanza per blindare la permanenza in categoria, avrà luogo sul sintetico di Rosarno. È questo il campo dove la squadra di Scorrano svolge gli allenamenti giornalieri, alla luce della continua indisponibilità dell’impianto di Soriano, dove si spera di poter tornare a giocare con l’inizio della prossima stagione. Continui sacrifici, allora, per la squadra dei presidenti Monardo e Morabito, costretta a chiedere ospitalità alle due realtà calcistiche cittadine di Rosarno. Ed anche per sdebitarsi per l’accoglienza, nonché per avere una certa presenza in termini di affetto e calore, il club rossoblù ha deciso di disporre l’accesso gratuito domenica allo stadio. [Continua in basso]

Una nuova trasferta per i sostenitori rossoblù, insomma, che da oltre due anni non possono assistere alle gare interne della propria squadra sul campo di Soriano, ma in questa circostanza l’ingresso gratuito dovrebbe rappresentare uno stimolo in più per recarsi allo stadio e sostenere la squadra nella non facile partita contro uno Scalea competitivo e solido. L’undici rossoblù, però, finora se l’è giocato alla pari con tutti e spesso solo gli episodi hanno deciso diversamente. Nonostante le ultime uscite non abbiano portato la vittoria, nel girone di ritorno il bilancio è più che buono. Adesso si tratta solo di insistere e di provare a chiudere i giochi in anticipo.

«Mi appello al senso di responsabilità dei nostri ragazzi – così il dg Mimmo Varrà – convinto che sapranno far loro il match contro un avversario che sta disputando un ottimo campionato ed al quale rivolgo i più sinceri complimenti. Allo stesso tempo devo dire che anche il Soriano ha fatto la sua parte, pur dovendo convivere con una situazione, quella del campo, per noi altamente penalizzante. Il gesto dei nostri presidenti di concedere l’ingresso gratuito dimostra ancora una volta l’attaccamento della dirigenza ai colori sociali ed a questa squadra». [Continua in basso]

Ed ancora: «Ci manca poco per raggiungere il nostro traguardo e centrare la permanenza in categoria. L’Eccellenza è una chimera per tante realtà più solide della nostra e più blasonate, eppure grazie ai sacrifici, alla perseveranza e alla passione della società rossoblù, il Soriano sta mantenendo questa categoria alla grande. Anche per i nostri dirigenti bisogna centrare questo obiettivo in maniera tale, poi, da iniziare a programmare la prossima stagione. Sperando, ovviamente, di giocare finalmente sul nostro campo».

