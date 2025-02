Eccellenza, il Soriano espugna il campo del Cittanova (0-2). Mister Figliomeni: «Diamo continuità ai risultati. Ho un gruppo importante»

Continua il buon momento del Soriano che incamera la sua terza vittoria consecutiva e soprattutto allunga il suo buon trend in trasferta (una sola sconfitta fuori casa nelle ultime nove uscite esterne). Nel diciannovesimo turno del campionato di Eccellenza, i rossoblù sbancano il campo del Cittanova imponendosi per 0-2. tre punti che proiettano la squadra di Figliomeni a quota 31 punti, ma ancora fuori dalla griglia play off. Due reti sicuramente belle esteticamente con Etuss che sblocca il risultato dopo una bella azione corale mentre, a inizio ripresa, il capitano Clasadonte libera un fendente dal limite che fulmina il portiere avversario.

Le parole di Figliomeni

Nel post gara si è espresso il tecnico Figliomeni, ai microfoni ufficiali del club: «Con questa vittoria abbiamo dato continuità alle due partite precedenti, per uno step importante di crescita. Sicuramente c’è ancora tanto da lavorare ma sono contento per i ragazzi, per i tifosi e per la società. Noi lavoriamo quotidianamente per migliorarci sia individualmente, sia a livello di reparti e sia a livello di squadra. La domenica dispiace lasciare qualche giocatore fuori ma fa parte del mio lavoro, poiché devo fare delle scelte ma chiunque venga chiamato in causa si fa trovare pronto e questo mi rende contento perché ogni singolo elemento della rosa mi mette in difficoltà nelle scelte». E ancora: «Noi guardiamo partita dopo partita, poiché fin dal primo giorno ci siamo chiusi negli spogliatoi consapevoli di guardare solamente al lavoro quotidiano senza guardare la classifica».