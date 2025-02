Seconda categoria, annullate quattro gare su sei a causa del maltempo. Il big match tra Francica e Spilinga finisce pari. Poker per il San Costantino

Tutti in campo domenica, in contemporanea, senza nessun anticipo. Si è dunque giocata tutta d’un fiato la tredicesima giornata del campionato di Seconda Categoria e con i verdetti dei vari campi che hanno scosso ulteriormente le gerarchie di classifica, complice anche il maltempo che ha portato al rinvio di alcune gare.

Tra rinvii e maltempo

Una domenica caratterizzata dal maltempo che ha portato, alla fine, al rinvio di ben quattro gare su sei. Mai iniziate per impraticabilità del campo, infatti: Nuova Medimo-Academy Girifalco, Nuova Valle-Filandari, Briatico Amaroni e Ricadese-Nuova Ada. Inutile dire che il piatto forte della giornata era il big match di vertice tra le prime due della classe, con la capolista Spilinga ospite del Francica principale antagonista. Alla fine non si fanno male le prime due della classe e con le distanze che rimangono invariate: Spilinga primo a più tre sul Francica. Di 1-1 il risultato finale e maturato interamente all’alba del secondo tempo. Al quarto minuto della ripresa, infatti, Mondella mandata avanti i padroni di casa ma il vantaggio dura poco poiché, dopo quattro minuti, Barbuto ristabilisce gli equilibri e rimanda la lotta al vertice. Continua il buon momento del San Costantino (una sola sconfitta nelle ultime otto gare) dal momento che torna da Girifalco con tre punti preziosi. I giallorossi di mister Romano tornano con un poker e vincono per 2-4, salendo a quota 20 punti. Vantaggio-lampo dei locali con Vonella dopo soli tre minuti ma i giallorossi pervengono al pari solamente due minuti più tardi. Al quarto d’ora sale in cattedra Virdò che inizia lo show prima ribaltando tutto e poi, poco prima dell’intervallo firma l’1-3. Alla mezz’ora della ripresa mette a referto anche la tripletta personale portandosi il pallone a casa.

Risultati e classifica

Risultati: Francica-Spilinga 1-1, Girifalco-San Costantino 2-4, Nuova Medimo-A. Girifalco rinv., Ricadese-Nuova Ada, Nuova Valle-Filandari rinv., Briatico-Amaroni rinv.,

Classifica: Spilinga 28, Francica 25, Academy Girifalco 23, Ricadese 21, Nuova Medimo 21, San Costantino 20, Nuova Ada 18, Girifalco 18, Filandari 13, Amaroni 8, Briatico 6, Nuova Valle 2

Prossimo turno: Amaroni-Nuova Valle, Filandari-Francica, Girifalco-Ricadese, Nuova Ada-Briatico, Spilinga-Nuova Medimo, San Costantino-A. Girifalco