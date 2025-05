A Bivona il primo memorial dedicato a Gabriele e Matteo: torneo di calcetto in ricordo dei due giovani scomparsi lo scorso anno

Sono tanti i modi per ricordare, ma è ancora più bello farlo attraverso le passioni di chi non c’è più. Si terrà a Bivona, infatti, il primo Memorial Gabriele e Matteo ovvero un torneo di calcetto per rendere memoria a due giovani prematuramente scomparsi ma che continuano a vivere con la socialità dietro a un calcio a un pallone. Gabriele Alessandria, 23 anni, ritrovato senza vita nelle acque di Bivona lo scorso 17 agosto e Matteo Mazzitelli, 21 anni, morto lo scorso 7 novembre a causa delle gravi ferite riportate a seguito di un incidente su una pista di motocross nei pressi di Gioia Tauro. Il torneo si terrà a Bivona, nel campetto vicino la chiesa, e vedrà ai nastri di partenza ben 24 squadre divise in sei gironi da quattro.

Le squadre partecipanti

La serata inaugurale è prevista per la sera del 6 giugno con le prime sfide fino ad arrivare alla finalissima del 4 luglio. Già sorteggiati i gironi che vedranno i seguenti accoppiamenti. Le prime di ogni gruppo si qualificheranno direttamente alla fase a eliminazione diretta, ovvero ai quarti di finale, così come anche le due migliori seconde:

GIRONE A: Amaro Luciano, Atletico ma non Troppo, Trona, Boca Juniors

GIRONE B: Vizziosi, City Blinders, Metal Sud, Rinazina in Panchina

GIRONE C: Inazuma, Così a caso, Ludopaticos, Alessandria

GIRONE D: I Lupi, Birra Miretti, Sbronzi di Riace, Asd Briatico

GIRONE E: Aston Birra, Heinekean, Si Tieni Tieni, Borussia Dortumnd

GIRONE F: Atletico Negroni, Barletta, La Banda di Sasà, Frozen

I premi in palio

Diversi anche i premi in palio, sia singoli che collettivi: la squadra vincitrice del torneo si aggiudicherà una cena per la seconda classificata beneficerà di una serata in pizzeria. Molteplici anche i premi singoli che vedranno: capocannoniere, miglior giocatore, miglior portiere, miglior gol, giocatore più corretto, giocatore rivelazione. Tutto pronto dunque per l’evento che richiama al cosiddetto calcio estivo ma, soprattutto, al ricordo di Gabriele e Matteo.