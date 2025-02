Terza Categoria, uno spettacolare derby Paravati-Mileto finisce 3-3. La Zungrese si rialza e ribalta il Pernocari (3-2)

Il Tropea è campione d’Inverno. Questa, innanzitutto, la notizia più rilevante dopo la fine del girone di andata del campionato di Terza Categoria. Il club in riva alla costa degli déi, in realtà, si era già laureato campione d’inverno settimana scorsa e in occasione dell’undicesima giornata di campionato, e dunque l’ultima di andata, arriva al giro di boa prima di tutte, pur senza giocare. Ecco il resoconto della giornata che ha sancito la fine della prima metà di stagione e con il maltempo protagonista.

L’anticipo

Ad aprire l’undicesimo turno, come al solito, è stato l’anticipo del sabato che vedeva affrontarsi Compr. Vibonese e Pannaconi. Nonostante gli ultimi colpi che hanno scosso il mercato, però, i padroni di casa sono ancora in cerca di una vittoria che manca ormai da sei turni. La notizia positiva, in compenso, riguarda il fatto che quantomeno fermano la striscia di cinque sconfitte consecutive pareggiando in casa contro il Pannaconi. Partita che sembrava seguire i fantasmi delle scorse settimane, dal momento che gli ospiti vanno in vantaggio con Tomaino dopo venticinque minuti. A due minuti dal termine la doccia fredda con il raddoppio di Stanganello ma, in pieno recupero, arrivano le due reti dei rossoblù che portano le firma di Purita e del nuovo acquisto Ciardulli, in gol all’esordio. La vetta però è ancora lontana.

Le gare della domenica

Domenica in campo tutte le altre, ma con il maltempo che ha caratterizzato la giornata imponendo il rinvio di due gare, e in una di queste era di scena la capolista. Ecco le gare rinviate: Serrese-Tropea e Real Sorianello-Serra San Bruno. Si rialza la Zungrese dopo il rallentamento di settimana scorsa e torna a vincere. I bianco/azzurri battono il Pernocari per 3-2 ma non senza fatica, e mantengono la seconda piazza a meno tre dalla vetta. A passare in vantaggio è il Pernocari con Purita su calcio di rigore al 13′ pt. Dieci minuti più tardi è La Torre a pervenire al pareggio. A ribaltare tutto è Cristofalo che sigla una doppietta. A dieci minuti dal termine Contartese accorcia le distanze ma non basta. Si ferma a quattro vittoria consecutive il Mileto che comunque prosegue la striscia positiva. I, biancorossi fanno 3-3 nel sentito derby contro il Paravati, regalando spettacolo. Passano solamente sessanta secondi e Sotira manda avanti il Mileto ma Nicolaci, dopo solo tre minuti, ristabilisce la parità. Ai piedi dell’intervallo il Paravati ribalta tutto con Scannadinari e ancora con Nicolaci. In pieno recupero succede di tutto, con Schimmenti che accorcia le distanze e infine Rascaglia manda in estasi i tifosi siglando il gol del 3-3. Termina in parità il match tra Cessaniti e Maierato con de Luca che risponde all’iniziale vantaggio ospite con Parise.

Risultati e classifica

Risultati: Compr. Vibonese-Pannaconi 2-2, Paravati-Mileto 3-3, Cessaniti-Maierato 1-1, Zungrese-Pernocari 3-2, Real Sorianello-Serra San Bruno rinv., Serrese-Tropea rinv.

Classifica: Tropea 25, Zungrese 22, Mileto 18, Pernocari 16, Paravati 16, Compr. Vibonese 16, Pannaconi 15, Serra San Bruno 14, Cessaniti 12, Maierato 12, Serrese 7, Real Sorianello 0

Prossimo turno: Compr. Vibonese-Pernocari, Mileto-Maierato, Paravati-Zungrese, Cessanti-Tropea, Real Sorianello-Pannaconi, Serrese-Serra San Bruno