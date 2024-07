Eccellenza, il Soriano ingaggia l’ex arbitro di Serie A Antonio Dattilo come direttore generale

Il Soriano si sta già muovendo per pianificare la prossima stagione di Eccellenza: le ambizioni della società di certo sono quelle di mantenere o migliorare quanto di buono fatto lo scorso anno, quando il club rossoblù raggiunse uno storico terzo posto impreziosito da una semifinale playoff, persa poi con il Cittanova. A prescindere dal risultato, però, nel complesso rimane un’annata sportiva eccezionale, dalla quale prendere spunto per una crescita costante. Da un paio di giorni è ufficialmente iniziato il calciomercato estivo e la dirigenza non è solo alla ricerca di giocatori che si sposino con il progetto tecnico/tattico, ma anche di figure dirigenziali competenti e di esperienza. A tal proposito è arrivata proprio in mattinata l’ufficialità dell’ingaggio di Antonio Dattilo.

L’ex arbitro di Serie A, fino allo scorso anno nella dirigenza del Gioiosa Ionica (sua città di origine) firma dunque un contratto annuale con la formazione vibonese nelle vesti di consulente dirigenziale e direttore generale. Ecco la nota ufficiale del club: «Contestualmente, oltre a dargli il benvenuto nei nostri ranghi societari, auguriamo allo stesso un proficuo lavoro». Sta prendendo forma dunque l’organigramma societario rossoblù, pronto a vivere la sua ottava stagione consecutiva nella Serie A regionale.