Fioretti scatenato: quattro reti alla Morrone e il Soriano piazza il colpo

Larga affermazione esterna della squadra rossoblù e per il bomber sono già undici i gol siglati in sei gare ufficiali

di R.S.

È un avvio di stagione nel segno di Simone Fioretti. Il miglior bomber della passata stagione nel torneo di Eccellenza, autentico colpo di mercato del direttore generale Mimmo Varrà, ha subito deciso di vestire i panni del protagonista, a maggior ragione con le quattro reti firmate in casa della Morrone. Nella terza giornata di campionato, il Soriano ha sbancato il campo dei cosentini con il risultato di 4-0 e tutte le reti sono state appunto firmate dal suo prolifico centravanti. Per Fioretti è un avvio di stagione straordinario: in sei gare ufficiali (fra campionato e coppa) ha messo a segno ben 11 reti. Al di là delle prodezze dell’attaccante, da evidenziare anche la bella prova di Acosta, che ha messo la zampino in ogni marcatura, anche se tutta la squadra di Giovinazzo ha interpretato benissimo la gara contro una Morrone che, non dimentichiamolo, nel turno precedente aveva bloccato la Vigor sul risultato di parità.

La gara

Già al 7’ il Soriano passa con Fioretti. Il centravanti ospite è bravo a trovare il tempo giusto in mezzo a due difensori e a portare i suoi in vantaggio dopo l’assist di Acosta. Al 14’, questa volta da corner, stessi protagonisti e stesso gol. Al 42’ ancora lo scatenato Acosta viene atterrato in area. Per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto va Fioretti che firma la tripletta e segna lo 0-3 del Soriano. Nella ripresa al 38’ arriva il definitivo 0-4 del Soriano. Nemmeno a dirlo sono sempre gli stessi due uomini a far male alla Morrone. Acosta ruba palla alla difesa della Morrone e serve Fioretti che si fa trovare pronto per il gol che gli vale la quaterna personale e fissa il risultato sullo 0-4 per il Soriano.

Il tabellino di Morrone-Soriano 0-4

Morrone: Pellegrino, Iorio (40’st Carbone), Salerno, Perrotta (3’st Sarpa), Barbieri N. (3’ st Falbo), Pansera, Nicoletti, Barbieri M., Bilotta, Misuri (37’st Perrelli), Celestino (3’st La Canna). A disposizione: Farina, Cinque, Spadafora, Imbrogno. Allenatore: Guzzo.

Soriano: Stillitano, Mercurio (32’st Giurlanda), Bellino, Clasadonte, Michelli, Giorgetti, Acosta, Casile (36’ st Mandaglio), Fioretti (40’st Collia), Raso (8’st Napoli), Alvarez (22’st Ocampo). A disposizione: Mazzotta, Tutino, Turcarolo, Rotolo. Allenatore: Giovinazzo.

Arbitro: Falvo di Catanzaro (Varacalli-Cardia di Locri).

Marcatori: 7’, 14’, 42’ rigore e 38’st Fioretti.

Note: giornata serena, spettatori 100 circa. Ammoniti: Misuri (M), Napoli, Casile. Minuti di recupero: 2 pt, 0 st.