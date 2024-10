Prima Categoria, sospeso il match tra Real Fabriziese e Promosport Lamezia: «Arbitro aggredito negli spogliatoi»

di Massimo Maneggio

Il caso delle ultime ore, nel calcio dilettantistico calabrese, arriva direttamente dal match tra Real Fabriziese e Promosport Lamezia. Giocato su un campo reso pesante dalle incessanti piogge, l’incontro del girone C nel primo tempo ha registrato il predominio degli ospiti che si erano portati sul triplo vantaggio, mentre la squadra di casa aveva subito due espulsioni.

Al rientro negli spogliatoi, l’arbitro Giovanni Zirilli di Reggio Calabria sarebbe stato aggredito da una persona non identificata. A quanto pare il direttore di gara non se la sarebbe dunque sentita di proseguire dopo l’intervallo, nonostante i tentativi di confortarlo e farlo rientrare per la ripresa e continuare a svolgere il suo lavoro sportivo. Un giallo in piena regola, quindi, si attenderà in settimana quanto metterà a referto il giudice sportivo e gli eventuali provvedimenti.

Nel frattempo la stessa Promosprot, sulla propria pagina Facebook , racconta che «la partita è stata poi sospesa al termine della prima frazione di gioco, decisa dal direttore di gara, in seguito all’aggressione avvenuta negli spogliatoi. Attendiamo fiduciosi la decisione del giudice sportivo».

Tornando prettamente alle questioni di campo, quello di Prima categoria è un campionato che offre spesso tanti spunti. Qualche gara è stata rinviata a causa del maltempo, altri match hanno tenuto col fiato sospeso i tifosi.

Girone C

Gara sospesa tra Real Fabriziese e Promosport, come già accennato in precedenza, e con uno 0-3 di campo che potrebbe rimanere anche a tavolino. Soverato e Pino Donato Taverna prendono la testa con il 5-3 contro Piscopio e Palermiti, sale anche Montepaone, grazie al 4-2 sulla Sersalese.

Poco spettacolo e reti bianche tra Mileto e Prasar, pari 1-1 tra Laureana e Rosarnese: quest’ultima muove almeno la classifica. Colpo esterno del Pizzo di misura sul Bivongi. Mercoledì si giocherà il recupero tra Montepaone e Prasar, gara sospesa per infortunio dell’arbitro due settimane fa: si ripartirà dal 45° minuto con le squadre sullo 0-0. Su LaC News24 il quadro completo del quarto turno nei quattro gironi calabresi.