Mileto, Ndikumana e Mukandanga si aggiudicano “La Normanna” – Foto

Il burundiano Celestin Ndikumana compie l’impresa e conquista per il secondo anno consecutivo “La Normanna”. Alle sue spalle giunge il keniano Simon Kibet Loitanyang, a sua volta seguito dall’altro burundiano Leonce Bukuru. Primo degli italiani l’atleta Andrea Pranno, classificatosi al sesto posto. Tra le donne, a vincere la prestigiosa corsa podistica internazionale è, invece, la ruandese Clementine Mukandanga, in procinto di recarsi in Ungheria per disputare i campionati del mondo, in programma a Budapest il prossimo 27 agosto. Dietro di lei la keniana Nancy Kerubo Kerage, vincitrice della scorsa edizione, seguita a ruota dall’italiana Laura Nardo. Sesta assoluta la miletese Rosy Ciccone. Questo il verdetto della XII edizione de “La Normanna”, svoltasi a Mileto su un circuito cittadino regolarmente omologato dalla Federazione italiana di atletica leggera sulla distanza dei 10 chilometri. La rassegna ha preso il via alle 17.30 con la gara riservata ai più piccoli, a cui ha fatto seguito la corsa non competitiva dedicata agli amatori.

Tra questi, puntuale all’appuntamento anche l’immancabile Francesco Grillo, accompagnato in carrozzina dal solito “angelo custode” Rocco Muzzopappa. I “Top Runners” uomini e donne si sono presentati ai nastri di partenza alle 19.30 circa, pronti a contendersi la palma dei vincitori lungo un tracciato urbano ideato dal patron della “MiletoMarathon”, Salvatore Auddino. La XII edizione de “La Normanna” si è conclusa in tarda serata con la cerimonia di premiazione svoltasi sul palco allestito dagli organizzatori in piazza Pio XII. Alla manifestazione sportiva sono stati presenti, tra gli altri, il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano e il presidente regionale della Fidal, Vincenzo Caira. “La Normanna” con il passare degli anni è divenuta una delle più importanti corse podistiche italiane su strada. Anche quest’anno ha proposto un parterre d’eccezione, con la presenza di alcuni dei migliori atleti attivi sul circuito internazionale. Come al solito, tuttavia, essa non ha rappresentato solo una festa dello sport, ma anche un momento di sana aggregazione sociale per interi nuclei familiari che, una volta giunti nella cittadina normanna, oltre ad assistere alla corsa hanno avuto modo di ammirare le bellezze storico artistiche del territorio.

