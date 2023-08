Un ex campione di serie B allenerà i bambini dell’Atletico Pizzo A.S.D.

Mimmetto Galeano, ex calciatore ed istruttore, torna nella sua Pizzo per allenare le giovani promesse del calcio: «È un sogno che si realizza»

«Allenare una squadra di calcio nel mio paese d’origine era il mio grande sogno che oggi si realizza». Non nasconde l’emozione mister Mimmetto Galeano, ex campione di calcio di serie B, designato alla guida della neonata società “Atletico Pizzo A.S.D.” . Una squadra di giovani promesse del calcio. 60 bambini, dai 5 anni ai 13 anni, con la passione per quel pallone in grado di grandi soddisfazioni. Una passione che oggi Mister Galeano, 53 anni, vuol trasmettere ai più piccoli. «Perché il calcio non è solo un momento di svago, ma insegna i valori del gioco di squadra, della sana competizione e della coesione», spiega.

L’Atletico Pizzo A.S.D. è oggi una grande famiglia che supporterà tutte le altre iniziative del territorio. Parole d’ordine sono: divertimento, ma anche impegno, dedizione e rispetto. «Leggere negli occhi dei bambini la gioia di apprendere, divertendosi, vederli correre verso i loro sogni di piccoli calciatori, ridere con loro, condividere le gioie dei loro successi, è questo quello che più mi piace», prosegue mister Galeano, già allenatore di altre squadre di calcio a Rende, dove ha vissuto negli ultimi anni.

Parole che fanno comprendere tutto l’amore che l’istruttore di calcio trasmette ai suoi piccoli atleti. «Passione e competenza sono le qualità che non possono mancare a un buon istruttore, che, se chiamato a lavorare con i bambini, deve poter dire di saper parlare la loro lingua», conclude.