Pizzo: un successo la prima edizione del “Marina Music & Sport”

Si è svolta alla Marina di Pizzo la prima edizione del Marina Music & Sport, evento nato dalla collaborazione tra ASD Pizzo Play Ground, ASD AnRock e Pizzo Open Air. Una manifestazione che ha unito sport e musica in una cornice festosa animata dal calore del pubblico e dalla location mozzafiato.

Iniziato alle 15:00 con un torneo dedicato al settore giovanile della ASD Pizzo Play Ground, l’evento si è sviluppato durante tutta la giornata con i rispettivi tornei di Beach Soccer per la ASD AnRock e street basket 3×3 per la ASD Pizzo Play Ground, che hanno preso il via alle 17:00, terminando intorno alla mezzanotte, per poi proseguire con l’intrattenimento firmato Pizzo Open Air che dopo una fase di riscaldamento iniziata intorno alle 18:00 ha avuto modo di esprimersi al meglio fino alle ore 3:00.

La manifestazione è stata un successo. “È sempre un piacere giocare in casa e regalare spettacolo al nostro paese, speriamo di poterci replicare molto presto con una seconda edizione”, ha dichiarato il presidente,

della ASD Pizzo Play Ground, Alexander Famà. La ASD Pizzo Play Ground ringrazia con caloroso affetto la ASD AnRock e Pizzo Open Air, collaboratori eccezionali, e tutti i partner che hanno reso possibile la prima edizione del Marina Sport & Music.