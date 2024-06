L’Unicef Italia compie 50 anni: «Ricorrenza importantissima» per il presidente provinciale Aurelio

Il 19 giugno nel nostro Paese si festeggia un traguardo importante per il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia

Gaetano Aurelio di Unicef Vibo

Ogni anno, tra maggio e giugno, Unicef celebra una serie di importanti ricorrenze legate ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Un’occasione per riflettere sull’importanza di garantire a tutti i bambini e ragazzi del mondo un’infanzia serena e libera da ogni forma di violenza e discriminazione. Il 19 giugno segna il 50esimo anniversario della costituzione del Comitato Unicef Italia, un’organizzazione internazionale che si impegna ogni giorno per proteggere i diritti dei bambini e dei ragazzi in tutto il mondo. Grazie al lavoro dell’Unicef e di altre organizzazioni, milioni di bambini hanno accesso all’istruzione, alla salute e alla protezione. In un momento in cui il mondo è ancora segnato da conflitti armati e violenze di ogni genere, «è fondamentale ribadire – ha fatto sapere il presidente del Comitato provinciale Unicef Gaetano Aurelio – che ogni bambino abbia il diritto di crescere in un ambiente sicuro e amorevole. Nessuno dovrebbe mai essere privato dei suoi diritti fondamentali, tra cui il diritto alla pace, alla salute e all’istruzione».

Per Aurelio, «i bambini sono il futuro del mondo e meritano di essere protetti e rispettati in ogni circostanza. In occasione di queste importanti ricorrenze, riflettiamo su come possiamo contribuire a garantire un futuro migliore per tutti i bambini del mondo, perché ogni bambino merita di crescere felice e libero da ogni forma di violenza e discriminazione».