“Una pizza per la pace”: la generosità Vibo e Unicef per i bambini di Gaza

Un momento della serata

La serata “Una pizza per la pace” organizzata dal Comitato provinciale di Vibo Valentia per l’Unicef ha riscosso un grande successo, dimostrando il grande cuore e la generosità della comunità vibonese. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, ha visto la partecipazione numerosa e calorosa dei cittadini, desiderosi di contribuire alla raccolta fondi a sostegno dei bambini vittime della guerra a Gaza. «La serata – ha dichiarato il presidente di Unicef Vibo Gaetano Aurelio – è stata arricchita dalla presenza di Miko Bellamia, che con il suo talento ha intrattenuto e coinvolto tutti i presenti, creando un’atmosfera speciale. Il locale “Il Bianco e Nero” di Nicotera Marina, che ha ospitato l’evento, ha giocato un ruolo fondamentale nel garantire il successo della serata, offrendo un’ospitalità calorosa e accogliente». I fondi raccolti durante la serata saranno «destinati a sostenere i programmi di aiuto per i bambini di Gaza, vittime innocenti di un conflitto che continua a mietere vite e a distruggere sogni». Il Comitato provinciale per l’Unicef «si impegna costantemente a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle drammatiche condizioni dei bambini nelle zone di guerra e a fornire un aiuto concreto».

Il presidente del Comitato, Gaetano Aurelio, ringrazia tutti i partecipanti per il loro contributo e la loro generosità, sottolineando «l’importanza non solo della raccolta fondi, ma anche della creazione di un senso di comunità e di solidarietà tra i cittadini. L’entusiastica partecipazione della comunità alla serata “Una pizza per la pace” dimostra che la provincia di Vibo Valentia è pronta a sostenere chi è in difficoltà, mantenendo sempre vivo il principio della solidarietà». Nuove iniziative benefiche sono già in programma, con l’obiettivo di continuare a sostenere le cause umanitarie e di creare un futuro migliore per tutti.