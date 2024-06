Parghelia protagonista su Rai Uno con le telecamere di “Uno Mattina Estate”

L’inviato di Uno Mattina Estate Edoardo Lucarelli

Nella puntata di venerdì scorso, Uno Mattina Estate, su Rai Uno, ha dedicato particolare attenzione al territorio di Parghelia, che ha recentemente ottenuto la prestigiosa Bandiera blu per il 2024. «Questo – ha spiegato in diretta il vicesindaco Tommaso Belvedere, intervistato dall’inviato Edoardo Lucarelli – è un riconoscimento internazionale assegnato dalla Foundation for Environmental education alle località costiere che rispettano determinati standard di qualità ambientale, servizi e sicurezza. Parghelia ha ottenuto questo importante riconoscimento per il suo impegno nella salvaguardia dell’ambiente e nella promozione di un turismo sostenibile ed attento a tutti gli ospiti».

Il vicesindaco Tommaso Belvedere

L’amministrazione comunale di Parghelia, attraverso il vicesindaco, ha espresso «tutta la gioia e la soddisfazione per questo importante risultato, frutto di un costante ed intenso lavoro di programmazione anche con il supporto dei privati». Infine, Belvedere ha sottolineato «l’importanza di continuare a lavorare per mantenere alti i livelli di qualità delle acque, della spiaggia e dei servizi offerti ai turisti». La troupe della Rai ha mostrato quindi al grande pubblico le immagini mozzafiato delle spiagge di Parghelia, Michelino e “La Grazia”, che sono state definite come «vere e proprie perle della Calabria». I conduttori del programma, a fine collegamento, hanno invitato i telespettatori a «visitare questa splendida località e godere della bellezza del mare cristallino e delle spiagge di sabbia bianca».