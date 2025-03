Parghelia, il Comune punta ancora alla Bandiera Blu e approva un piano per la sostenibilità ambientale

Il Comune di Parghelia si prepara ad affrontare un triennio cruciale per la sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di riconquistare la Bandiera Blu quest’anno. L’amministrazione comunale guidata da Antonio Landro ha infatti approvato il Piano di azione locale (Pal), in linea con le direttive europee del Green Deal e gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il Piano di azione per la sostenibilità (Action Plan) è uno strumento di pianificazione che delinea le linee guida da seguire, con obiettivi specifici e attività di monitoraggio per valutare l’attuazione delle misure previste, che accompagnerà il processo di transizione, con aggiornamenti annuali basati sui progressi scientifici e tecnologici.

Gli obiettivi chiave del triennio 2025-2027

Il Piano di azione si concentra su cinque obiettivi principali: mobilità sostenibile; città e comunità sostenibili; vita sulla terra; vita sott’acqua; lotta contro il cambiamento climatico.

Mobilità sostenibile : garantire il diritto alla mobilità per tutti, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo la salute. Parghelia prevede la predisposizione di percorsi ciclabili per l’accesso alle scuole e agli impianti sportivi. Saranno implementate le stazioni di ricarica per auto elettriche;

: garantire il diritto alla mobilità per tutti, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo la salute. Parghelia prevede la predisposizione di percorsi ciclabili per l’accesso alle scuole e agli impianti sportivi. Saranno implementate le stazioni di ricarica per auto elettriche; Città e comunità sostenibili : rendere gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri e resilienti. L’amministrazione comunale ha avviato contatti per l’istituzione di Comunità energetiche. Sarnno riqualificati lo Stadio comunale e il Municipio;

: rendere gli insediamenti urbani inclusivi, sicuri e resilienti. L’amministrazione comunale ha avviato contatti per l’istituzione di Comunità energetiche. Sarnno riqualificati lo Stadio comunale e il Municipio; Vita sulla terra : proteggere e ripristinare gli ecosistemi terrestri, promuovendo la gestione sostenibile delle foreste. L’amministrazione comunale persegue l’azione “Un albero per ogni nato” per l’implementazione di nuove piantumazioni;

: proteggere e ripristinare gli ecosistemi terrestri, promuovendo la gestione sostenibile delle foreste. L’amministrazione comunale persegue l’azione “Un albero per ogni nato” per l’implementazione di nuove piantumazioni; Vita sott’acqua : tutelare gli ecosistemi costieri e fluviali, con un focus sulla qualità dell’acqua. Verranno svolte azioni di pulizia degli arenili e fluviali in collaborazione con le associazioni di volontariato. L’amministrazione Landro è impegnata nel monitoraggio costante del depuratore consortile “Le Grazie”;

: tutelare gli ecosistemi costieri e fluviali, con un focus sulla qualità dell’acqua. Verranno svolte azioni di pulizia degli arenili e fluviali in collaborazione con le associazioni di volontariato. L’amministrazione Landro è impegnata nel monitoraggio costante del depuratore consortile “Le Grazie”; Lotta contro il cambiamento climatico: affrontare il riscaldamento globale attraverso interventi di adattamento e mitigazione. Sarà promossa la mobilità sostenibile, creando una rete di percorsi ciclabili e pedonali sicuri. È prevista la messa in sicurezza del torrente Armo, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico.

Il Piano prevede una serie di azioni concrete per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ogni azione è associata a indicatori di performance (Kpi) per monitorare i progressi nel triennio 2025-2027. Il Comune di Parghelia intende affrontare la sfida della sostenibilità in modo integrato, coinvolgendo per questo tutti i settori dell’amministrazione e promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini. L’adesione alla Rete dei Comuni sostenibili nel 2024 da parte del Comune di Parghelia, segna già l’impegno dell’amministrazione verso un modello di sviluppo che coniughi ambiente, economia e società.