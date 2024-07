Sicurezza in mare, a Parghelia dimostrazioni di salvataggio in acqua e tecniche di primo soccorso

La spiaggia La Grazia trasformata in un'aula a cielo aperto grazie alla manifestazione organizzata da Guardia costiera, Pro Loco, scuole, Croce rossa e Società nazionale di salvamento in occasione della Giornata della prevenzione dell'annegamento

Le esercitazioni di salvataggio

Parghelia si è unita alle celebrazioni della giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità per sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema di grande rilevanza. La spiaggia La Grazia, dove sventola la Bandiera Blu 2024, è stata il cuore di una giornata ricca di eventi dedicati alla sicurezza in acqua. “Ogni annegamento è prevenibile. Esistono soluzioni”, questo il motto dell’iniziativa che ha visto la partecipazione di istituzioni, associazioni e cittadini. Guardia costiera, Pro Loco, scuole, Croce rossa e Società nazionale di salvamento hanno collaborato per offrire un programma completo di attività, tra cui dimostrazioni di salvataggio, laboratori per bambini e incontri informativi. Il luogotenente nocchiero di porto Eddy Giudice, comandante dell’Ufficio locale marittimo e la sua squadra della Guardia costiera di Tropea sono stati presenti con due unità navali, dimostrando l’importanza della vigilanza in mare. La Pro Loco, guidata dalla presidente Cristina Anello, ha coordinato le attività insieme alla docente oressa Stefania Loiacono, che ha rappresentato il mondo della scuola.

«È fondamentale sensibilizzare le persone, soprattutto i più giovani, sull’importanza di rispettare il mare e di adottare comportamenti corretti in acqua – ha dichiarato il sindaco Antonio Landro -. Solo attraverso la prevenzione possiamo ridurre il numero degli annegamenti». I bagnini della Società nazionale di salvamento hanno mostrato le tecniche di primo soccorso e di salvataggio in acqua. I più piccoli hanno partecipato a giochi e attività educative per imparare a rispettare il mare e a riconoscere i pericoli. La giornata si è conclusa con un momento di convivialità, durante il quale i partecipanti hanno potuto scambiare opinioni e condividere esperienze. «Siamo molto soddisfatti della partecipazione e dell’entusiasmo dimostrato da tutti – ha poi aggiunto Landro -. Questa iniziativa dimostra che, lavorando insieme, possiamo fare la differenza».