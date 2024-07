Parghelia, sull’app del Comune arriva il servizio antincendio boschivo

L’app del Comune di Parghelia, che connette residenti e turisti dal 2019, si aggiorna con un’importante novità per la sicurezza del territorio: la campagna antincendio boschivo 2024 della Protezione civile nazionale. Un’iniziativa pensata per sensibilizzare i cittadini e fornire loro gli strumenti necessari per prevenire e contrastare gli incendi boschivi. All’interno dell’app comunale, sarà dunque possibile trovare consigli utili per prevenire gli incendi. Informazioni pratiche su come evitare comportamenti a rischio e su come tenere sotto controllo il fuoco. Per la segnalazione delle emergenze poi, c’è una sezione apposita contenente comunicazioni chiare e immediate su come allertare le autorità in caso di incendio boschivo. Attraverso la piattaforma dedicata a tutti i dispositivi di telefonia mobile, scaricabile dagli store appositi, sarà possibile addirittura collaborare con le autorità, prestando un contributo attivo nella lotta agli incendi boschivi. Ogni cittadino potrà quindi fare la propria parte per salvaguardare l’ambiente ed allertare rapidamente le autorità competenti non appena si avvista un incendio sul territorio.

