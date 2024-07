Pulizia delle spiagge libere a Parghelia, il Comune ha affidato il servizio

Spiaggia di Michelino

L’amministrazione comunale di Parghelia ha affidato all’impresa Ostone Marco il servizio di pulizia manuale delle spiagge libere del Comune, fino al 15 settembre 2024, per un costo complessivo di 3.500 euro oltre iva. Un affidamento diretto«disposto in considerazione dell’urgenza di provvedere alla pulizia delle spiagge – hanno fatto sapere dall’ente -, al fine di garantirne la fruibilità ai cittadini e ai turisti». L’impresa in questione è stata «scelta per la sua comprovata esperienza nel settore della pulizia e per la disponibilità ad eseguire il servizio alle condizioni ritenute congrue dall’amministrazione comunale». L’incarico prevede dunque operazioni di pulizia manuale degli arenili dell’area demaniale marittima di Michelino, La Grazia e zona limitrofa al Lido del Nonno. La pulizia sarà effettuata almeno una volta a settimana. L’impresa dovrà impiegare almeno un’unità operativa per l’esecuzione del servizio.

L’amministrazione guidata da Antonio Landro confida «che il servizio di pulizia contribuisca a migliorare la qualità delle spiagge libere di Parghelia». Sul punto, lo stesso sindaco sottolinea che: «l’utilizzo delle spiagge libere è gratuito, ma è necessario rispettare alcune semplici regole per mantenerle pulite e ordinate. In particolare, è vietato depositare rifiuti di qualsiasi genere sulla spiaggia; accendere fuochi; dare da mangiare ai gabbiani e portare animali domestici sulla spiaggia». Dal Comune «si invitano tutti i cittadini e i turisti a collaborare per mantenere le spiagge libere di Parghelia pulite e accoglienti. In caso di necessità, è possibile contattare l’Ufficio ambiente dell’ente che sarà a piena disposizione».